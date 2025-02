CAMBIAN EN TABASCO A MANDO MILITAR POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CÁRTEL NUEVA GENERACIÓN

Desde el pasado sábado 1 de este mes de febrero, en Villahermosa, Tabasco, el general Miguel Ángel López Martínez asumió el mando de la 30 Zona Militar, en lugar de Héctor Francisco Morán González, quien través de narcomantas fue acusado de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reportó Más Información.

El relevo en la 30 Zona Militar se da en un contexto de crecientes denuncias contra Morán González, que fue señalado en narcomensajes por supuestamente brindar protección al CJNG a cambio de pagos millonarios.

En las mantas, los presuntos criminales afirmaban haber entregado hasta 10 millones de pesos a autoridades locales, y pedían al gobernador Javier May y a las corporaciones de seguridad “respetar los acuerdos”.

En octubre de 2023, Morán González negó la presencia de cárteles en Tabasco, y aseguró que la violencia en la entidad era provocada por grupos locales que se hacían pasar por organizaciones criminales más grandes.

“Son los mismos delincuentes que antes se llamaban La Barredora, luego Cártel del Noreste y ahora CJNG. Ellos se autonombran, pero no son cárteles”, declaró en su momento.

Pero no fue todo, porque el ahora excomandante protagonizó varios desencuentros con medios de comunicación, debido a dichas narcomantas. En noviembre de 2024, durante una conferencia del gobernador Javier May, Morán González interrumpió a los reporteros para afirmar que no daría voz a los criminales. “Si ustedes quieren, únanse a los cobardes”, expresó molesto.

Días después, el Congreso de Tabasco aprobó reformas al Código Penal estatal, tipificando la colocación de narcomantas como delito grave, con penas de hasta 8 años de prisión y multas equivalentes a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El cambio de mando se realizó el 31 de enero en la explanada del 37 Batallón de Infantería, aunque López Martínez tomó oficialmente el control de la jurisdicción militar, que abarca Tabasco y algunas regiones de Chiapas, el primer día del presente mes.