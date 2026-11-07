CAE FUNCIONARIA Y COMADRE DE LA GOBERNADORA ROCÍO NAHLE POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CJNG

Gloria “La Güera” Carrera Illescas, exregidora y secretaria del Bienestar, fue detenida alrededor de las 5:00 de la mañana en su residencia de Lomas del Sol, Alvarado, Veracruz, durante el denominado operativo Enjambre, por sus presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con ella fue arrestado su novio, quien es director del IMSS número 61 de Córdoba y originario de Tierra Blanca.

La Fiscalía General de la República (FGR) habría trasladado a ambos al puerto de Veracruz, donde un juez de Control legalizó la detención y los vinculó a proceso, y aunque las autoridades no precisaron los cargos, se presume es por delincuencia organizada.

Carrera Illescas fue regidora de Morena en Tierra Blanca y después se desempeñó como delegada del programa Bienestar en el Ayuntamiento de Tres Valles.

Es presunta cabecilla financiera del CJNG en la Cuenca del Papaloapan y presume ser comadre de la gobernadora Rocío Nahle García, cercana al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; a la diputada Margarita Corro, al delegado estatal de Bienestar, Gómez Cazarín, y al alcalde de Tres Valles, José Juan Gallegos Cárcamo.

En Tierra Blanca operó Francisco Navarrete Serna, “El Ingeniero”, identificado como jefe de plaza del CJNG.

La pregunta que sacude a Veracruz es inevitable: ¿quién sigue y hasta dónde llega la presunta red de complicidades?

Fuente: Siete de Junio.