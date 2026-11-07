¡CAOS VIAL EN CHAMPOTÓN! LARGAS FILAS Y ESPERAS DE MÁS DE 30 MINUTOS POR TRABAJOS EN EL PUENTE

Largas filas de vehículos y circulación lenta se registran en la zona del malecón de Champotón y sobre la carretera federal Campeche-Champotón, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en la carpeta de rodamiento del puente de esta ciudad.

Las labores han obligado a reducir el tránsito a un solo carril, con paso alternado de vehículos en ambos sentidos, situación que ha provocado congestionamientos y retrasos para automovilistas, transportistas y conductores que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación. De acuerdo con reportes de conductores, los tiempos de espera para cruzar la zona afectada pueden superar los 30 minutos, debido a la acumulación de unidades que buscan continuar su recorrido.

De acuerdo a información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Campeche, los trabajos de mantenimiento se desarrollarán durante este sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre, por lo que las complicaciones viales podrían mantenerse durante los tres días.

Ante las afectaciones, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, considerar tiempos adicionales de traslado y respetar las indicaciones del personal encargado de controlar la circulación, especialmente en los accesos al puente de Champotón.