ASEGURAN MÁS DE MIL CAJAS DE CIGARROS PIRATAS EN ESCÁRCEGA

Más de mil cajas de cigarros presuntamente ingresados de manera ilegal al país fueron decomisadas por elementos de la Guardia Nacional (GN) durante un operativo realizado en el municipio de Escárcega. El aseguramiento ocurrió en el kilómetro tres de la carretera Escárcega–Xpujil, donde los agentes federales interceptaron un tráiler con caja seca que transportaba la mercancía ilegal.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la inspección los elementos de la Guardia Nacional detectaron la carga de cigarros piratas, por lo que procedieron al aseguramiento tanto del producto como de la unidad utilizada para el traslado.

La carga quedó a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta ciudad, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la procedencia de la mercancía y deslindar responsabilidades. Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del transporte y posible distribución de los cigarros ilegales en la región.