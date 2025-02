MIENTE FISCAL, AFIRMA QUE NO HAY DENUNCIA POR AGRESIÓN A PERSONAL DE LA UAC, PERO ACTA DE QUERELLA LO DESMIENTE

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) no cuenta con querella o reporte del presunto atentado o agresión a personal administrativo y docente de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), como lo denunció su rector José Alberto Abud Flores, afirmó su titular Jackson Villacís Rosado, sin embargo, un documento demuestra que el apoderado legal de la máxima Casa de Estudios sí interpuso querella.



Primeramente, el fiscal estatal Villacís Rosado aseguró no conocer el tema, que no tenía ni reporte sobre los supuestos atentados, por lo cual no se realiza ninguna diligencia al respecto.



En contraparte, está el acta de querella AC-2-2025-2629 ante la Unidad de Atención Temprana Turno “A” por el delito de daño en propiedad ajena a título doloso, que puso el asesor legal de la UAC.