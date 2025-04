ARTESANOS ENFRENTAN IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL DE CAMPECHE

“No venimos a pedir limosna, queremos trabajar”. Sólo pueden instalarse en la plaza Juan Carbó, anuncian representantes del Gobierno de Layda

Representantes de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado y también del Patrimonio Cultural, anunciaron a los artesanos que tendrán que dejar el parque principal e irse, si así lo desean, a la plaza Juan Carbó, lo que no aceptaron los comerciantes, quienes piden la presencia de la gobernadora Layda Sansores.

Los artesanos expusieron: “Yo lo sé, o sea, yo lo entiendo, pero tienen que venir aquí. Tenemos presidenta, mujer, gobernadora mujer, y seguro los hombres son misóginos, entonces ahora ¿qué son ellas? Que nos vengan a respaldar, somos mujeres trabajadoras”.



Es lo único que pedimos, recalcaron, no le estamos llegando a tocar la puerta a pedirle un peso, nosotros pedimos la oportunidad de trabajar y llevar alimentos a nuestra casa, y también somos patrimonio.



Del anuncio de que podrían a la Juan Carbó, señalaron que ahí estuvieron la temporada y no vendieron. “Simple y sencillamente, si no pueden ir a resolver nada, que vengan quienes pueden hacerlo. Estamos organizando y privilegiando el diálogo, para eso vinieron a este lugar”.



Aquí, continuaron, lo importante es negociar, y en la negociación se gana 50 y se pierde 50. Nosotros estamos poniendo la posibilidad de vender, porque todos aquí no están por gusto, sino por necesidad, y como dice el dicho, es la voz del pueblo y somos sociedad, aquí lo importante es que se lleve ese mensaje.

Recalcaron que piden la oportunidad de tener una mejor vida, y ellos pueden dársela, por eso es importante que lleven este mensaje.



Ante la respuesta de “no sabría decirle” de un representante estatal, los artesanos reprocharon que siempre están en negación cuando se habla de la Plaza de la República, y le pidieron tomar el teléfono para avisar: ¿Sabe qué? Aquí, aquí sí, no, no, pero el mensaje es decirle, estamos negociando, porque no nos estamos tampoco limitando a decir no, porque no hay una negación, pero sí queremos un beneficio, o sea, que sea parte y parte. En la negociación ustedes saben que son 50 y 50”.

Nosotros también estamos teniendo el privilegio de estar aquí, pero también estamos vendiendo. O sea, también vea ese punto, lleve ese mensaje, recalcaron.