ARTEC DEJA LABORES PARA VER EN REDES LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECIBE CRÍTICAS DE CIBERNAUTAS

Por instrucciones de su director Jorge Luis Gamboa Pérez, el personal de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec dejó sus actividades para seguir en redes sociales la comparecencia de la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, realizada en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, con el evidente propósito de respaldar sus intervenciones, lo que generó críticas de cibernautas.

“Para eso sí son buenos pero para aplicar los operativos no tienen tiempo, recuerden que los concesionarios son la caja chica del Gobierno…ya es hora que apliquen al ley”, “¿Cuándo vienen a Carmen a poner orden con el transporte pirata…” y “¿Las comparecencias son todos los días, o porque su director nunca trabaja?”, fueron algunos comentarios críticos contra la dependencia.

Y uno más escribió: “Era para que no le hiciera el escándalo a la gobernadora, promesas falsas del inútil del director”.