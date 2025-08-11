¡PLEITO EN MORENA! MONREAL EXCLUYE A LUISA ALCALDE Y A ‘ANDY’ LÓPEZ BELTRÁN DE REUNIÓN PLENARIA

Por: Jaime Ramos | Político MX

Surgen más indicios de que en Morena existen divisiones internas que ponen en peligro la unidad del movimiento de cara a las elecciones del 2027.

El partido guinda atraviesa turbulencias por los escándalos que han protagonizado varios de sus miembros, como Sergio Gutiérrez Luna y Andrés Manuel López Beltrán, quienes han desobedecido el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de conducirse con estricto apego a la austeridad.

En este contexto, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, anunció que el próximo 30 de agosto, en una jornada de un solo día, se realizará la reunión plenaria del partido, a la cual dos personajes clave del morenismo resultaron excluidos: la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, ‘Andy’ López Beltrán.

En cambio, Monreal aseguró que buscarían invitar a los siguientes funcionarios:

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación.

, secretaria de Gobernación. Marcelo Ebrard , secretario de Economía.

, secretario de Economía. Omar García Harfuch , secretario de Seguridad.

, secretario de Seguridad. Ariadna Montiel , secretaria de Bienestar.

, secretaria de Bienestar. Ernestina Godoy , consejera jurídica de Presidencia.

, consejera jurídica de Presidencia. Édgar Amador, secretario de Hacienda.

Al no mencionar los liderazgos de Morena, la prensa insistió: “¿Los dirigentes del partido están contemplados?”

“Ese día creo que no, porque está muy apretada (la jornada), es un solo día. Pero creo que nos vamos a reunir posteriormente al 30 (de agosto)”, respondió Monreal.

¿Por qué el desaire a Luisa y Andy?

Tal parece que ‘Andy’ y Luisa Alcalde no estarán presentes en el cónclave partidista que será de suma importancia para la agenda legislativa que trazará Morena para el siguiente periodo de sesiones ordinarias en el Congreso.

Las declaraciones de Monreal se dan después de que Alcalde Luján exhortara a la militancia a “poner el ejemplo” con el cumplimiento de los principios de austeridad que tanto predica la Cuarta Transformación. El llamado se realizó luego de que se filtraran las lujosas vacaciones de ‘Andy’ en Tokio, Japón.

Cabe recordar que el llamado de Luisa a ajustarse a la “justa medianía” se da también tras la polémica que protagonizó Ricardo Monreal luego que se reveló que se fue de vacaciones a Madrid y desayunó en un lujoso restaurante.

Además, luego que también se difundió que acudió a una ostentosa fiesta que dio su mano derecha, el también diputado federal Pedro Haces Barba en el país ibérico.

La disputa por el poder en Morena

Tras los reportes de diferentes especialistas y periodistas sobre una disputa interna en Morena, han surgido las versiones sobre realmente quién tiene el poder en el partido.

En su columna de este lunes para el periódico Milenio, la politóloga Viri Ríos apunta que lo que vive Morena no es una simple ruptura coyuntural, sino la expresión de una pugna más profunda entre facciones que buscan definir el rumbo del partido.

Ríos hace referencia a una “herencia fragmentada” por parte de López Obrador:

La Presidencia se la dejó a Sheinbaum

El Congreso para sus contendientes: Ricardo Monreal y Adán Augusto

Aparato partidista para la dupla formada por Luisa Alcalde y “Andy” López Beltrán

Para la politóloga, dicha herencia de AMLO, ha abierto la puerta a que figuras con antecedentes cuestionables intenten capturar la estructura interna.

Además, con anterioridad, especialistas y periodistas han reflexionado sobre el papel de Luisa María Alcalde al frente de Morena.

En una entrevista para Debate, el analista político Carlos Ramírez aseguró que quien realmente tiene el poder en Morena es ‘Andy’ López Beltrán, al ser el ‘heredero’ del movimiento que fundó su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: IG de Andrés Manuel López Beltrán

“Es un desorden Morena, primero porque Luisa María Alcalde no tiene la capacidad ni la experiencia para tener los hilos del poder, y otra porque es un partido de dos cabezas: la presidenta formal y el secretario de Organización”, arguyó Ramírez.

Carlos Loret de Mola consideró en una columna publicada en El Universal que ‘Andy’ buscó anular políticamente a Luisa María Alcalde al mencionar –frente a ella– que su mayor orgullo era llamarse como su padre.

Foto: Cuartoscuro.

Además, en días pasados se reveló una posible disputa interna en la dirigencia de Morena entre Luisa Alcalde y “Andy” López Beltrán.

De esta manera, parece ser que las fisuras internas en Morena siguen siendo cada vez más visibles.