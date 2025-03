ANUNCIA AMMUSCAM QUE SÓLO HARÁ ALTOS EN PARADEROS ASIGNADOS POR KO’OX, Y USUARIOS LE EXIGEN MEJORAR UNIDADES Y COBERTURA

A través de un letrero, la empresa de camiones de transporte urbano Ammuscam anunció a los pasajeros de la ruta Exhacienda Kalá, que a partir de este lunes sólo respetará los paraderos asignados por el Ko’ox, lo que generó insultos y críticas por las malas condiciones y la falta de las unidades, el trato grosero de choferes, sobre todo a temprana hora.

Entre los comentarios destacan: “Ok, lo puedo respetar, pero si se queda tirado a media calle, no me bajaré hasta que me deje en un paradero”, y “En lugar que pongan más camiones siempre van llenos hasta el gorro, y a las 7 a.m. no puedes agarrar ninguno. En fin, a caminar más para agarrar camión”.

En cuanto a las malas condiciones de unidades y la falta de cobertura de rutas, otros escribieron: “Deberían de cambiar esos camiones viejos que en cualquier esquina nos dejan tirados, y sus choferes groseros”, y “Tan siquiera que bajen a la parte de la 20, porque ahí hay gente y luego los camiones no bajan”.