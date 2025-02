ALISTA EL GOBIERNO UN “FIDEICOMISO” PARA ASEGURAR PAGO DE CRÉDITOS DEL KO’OX; LUEGO VERÁ PORCENTAJE DE GANANCIA PARA MOVIBÚS

El Gobierno del Estado creará, a través de la Agencia Reguladora del Transporte, un fideicomiso para que un banco, un tercero, lleve la administración de los fondos del Ko’ox, para que sean transparentes, tanto en la empresa como el Gobierno del Estado, y asegurar el pago de créditos, reveló el secretario estatal de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, aunque no dio fecha para concretar este proyecto, y reveló que tampoco tienen porcentaje de ganancia o utilidad para Movibús, porque aún instalan telemetría en los camiones nuevos y viejos para hacer un cálculo.

La persona que va a pagar entra al camión, y el dinero se va a una bolsa en un fideicomiso, que será transparente para la empresa, para el ciudadano y para el Estado, y dará certeza, argumentó.

-¿Qué otra finalidad pudiera tener concentrar esos recursos, asegurar el pago de esos créditos?, se le preguntó al funcionario.

-Número uno es asegurar el pago de esos créditos, pero antes todavía es un tema de transparencia. El fideicomiso hace que no sea ni el particular, ni Movibús, ni el Estado el que tenga los recursos como tal. Únicamente, si nosotros tenemos que hacer algún pago como Gobierno del Estado con esos fondos a Movibús, se generaría un documento, una solicitud de pago al fideicomiso para que deposite. Entonces, no es una triangulación, sino una forma de que a través de una solicitud de transparencia, cualquier persona pueda requerir cómo funciona y tenga claramente cómo se hacen los pagos, cuáles son los ingresos del “Ko’ox” y cómo incluso va el crédito, respondió.

-¿Qué porcentaje se va a destinar o están planeado para otorgar a Movibús como ganancia o como utilidades?, se le interrogó.

-Nosotros tenemos reuniones todos los martes y jueves por la tarde noche, para de ver justamente cómo se va a hacer, y nosotros estamos instalando la telemetría, que es empezar a medir en los camiones nuevos y viejos que aún participan, para hacer una medición realmente del flujo de personas que vamos a tener, porque hay muchas personas, estudiantes, tercera edad o discapacitados que no van a tener la misma tarifa. Tenemos hasta julio para determinar cuál va a ser la participación de Movibús, recalcó.

Esto, añadió Larracilla Pérez, es una inversión para el Estado en el que Movibús está y estuvo de acuerdo en que es a largo plazo. Lo primero ofrecerle a la ciudadanía una buena calidad del servicio y que los empresarios, como es una inversión, en cierto tiempo, una vez que definamos cuál es el flujo de personas que se suben al transporte, determinemos ganancias y responsabilidades del Estado con ellos.

-¿Se asegura que entonces con el fideicomiso que no haya malos manejos como siempre ha ocurrido en esas empresas?, se le planteó.

-Exactamente. Lo que nosotros queremos es que ni el particular ni el Estado sean los que monopolicen el dinero. Existe un tercero y que sea todo transparente y que pueda ser requerido en cualquier momento por cualquier ciudadano, contestó.