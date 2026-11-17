Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada del viernes en una plataforma de inyección de agua de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la Sonda de Campeche, luego de registrarse una presunta fuga de gas tóxico que obligó a activar los protocolos de emergencia y movilizó al personal de la instalación. La situación quedó expuesta a través de un video difundido en redes sociales, donde se observa la contingencia que enfrentaron trabajadores de la petrolera y de compañías contratistas.

De acuerdo con los reportes, el gas estaría relacionado con los procesos de inyección hacia los pozos petroleros, por lo que los trabajadores realizaron maniobras para contener la fuga y controlar la emergencia. La intervención del personal permitió resolver el incidente sin que, hasta el momento, se reportaran personas lesionadas o víctimas mortales.

Pese a que la contingencia habría sido controlada, Pemex no ha informado oficialmente cuáles fueron las causas de la fuga ni las condiciones en que quedó la plataforma. Tampoco se ha precisado si se realizará una evaluación técnica para determinar el origen del incidente, lo que vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad en las instalaciones marinas donde diariamente laboran cientos de trabajadores.