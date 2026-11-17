La falta de energía eléctrica mantiene paralizada la circulación en el kilómetro 67 de la carretera federal Escárcega-Xpujil, donde habitantes de comunidades afectadas mantienen un bloqueo desde la noche del sábado. La mañana de este domingo, la protesta ya superaba las 16 horas, luego de que los inconformes cerraran la vía alrededor de las 19:30 horas, cansados de permanecer sin suministro eléctrico y sin una solución a sus demandas.

Los manifestantes advirtieron que no liberarán la carretera hasta recibir una respuesta favorable de las autoridades correspondientes que garantice el restablecimiento del servicio. La medida busca presionar a las instancias responsables para que atiendan el problema que mantiene a varias familias sin electricidad.

El cierre ha provocado afectaciones a automovilistas y transportistas que utilizan esta importante vía federal, quienes enfrentan retrasos y complicaciones para llegar a sus destinos. Hasta el momento no se ha informado cuándo podría restablecerse la circulación, pues los habitantes mantienen su exigencia de una solución antes de retirar el bloqueo.