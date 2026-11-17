Una persona fue asesinada con arma de fuego en un campo de cacería ubicado cerca del poblado Nuevo Pital, en el municipio de Carmen, en las inmediaciones de la reserva ecológica Kanan Balam y el río Mamantel. El hecho movilizó a policías y autoridades, quienes acudieron al lugar para recuperar el cuerpo.

El fallecimiento fue confirmado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el ataque ni las circunstancias en las que perdió la vida la víctima, por lo que las autoridades investigan lo sucedido.