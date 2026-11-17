Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada tras ser impactada por un automóvil gris sobre la avenida Concordia, frente a la Quinta Los Españoles. El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando el automovilista, quien viajaba acompañado de una mujer y presuntamente bajo los influjos de bebidas alcohólicas, habría intentado escapar tras el choque, que provocó que los motociclistas cayeran sobre el camellón central.

La huida fue frustrada por ciudadanos que presenciaron el accidente y persiguieron al conductor hasta interceptarlo en la colonia México, luego de que este diera la vuelta a poca distancia del lugar. Posteriormente, lo retuvieron y entregaron a las autoridades para que responda por los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para brindar atención prehospitalaria a la pareja, principalmente al conductor de la motocicleta, quien sufrió lesiones por el impacto. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas y las circunstancias exactas del percance, por lo que corresponderá a las autoridades esclarecer lo ocurrido.