AGUA QUE DESEMBOCA DE LOS CERROS HACIA LA LÓPEZ PORTILLO SE LLEVA SEÑALAMIENTOS, ALERTA BIBY, Y PIDE PRECAUCIÓN

-“ESTÁ LISTA LA OBRA Y ESTA SEMANA SERÁ PAVIMENTADA ESA ZONA PARA QUE HAYA MENOS FUGAS DE LÍQUIDO VITAL”

Al recalcar que ha llovido muchísimo, la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, pidió precaución a quienes circulen por la zona de obras en la avenida López Portillo, ya que los señalamientos son arrastrados por tanta agua que desemboca de los cerros hacia esa vialidad.

Agregó que en esta semana será pavimentada esa parte para que quede al 100, pues la obra está lista y ya se interconectó para que haya menos fugas de agua.