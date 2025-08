ADÁN AUGUSTO SE DESLINDA DE HERNÁN BERMÚDEZ Y DICE QUE NUNCA SOSPECHÓ DE ÉL

En medio del escándalo que lo vincula indirectamente con su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, hoy prófugo y señalado por presuntos nexos con el crimen organizado, Adán Augusto López subió a tribuna para ofrecer su postura.

El exgobernador de Tabasco afirmó que nunca tuvo indicios ni sospechas sobre Bermúdez y negó haber designado a alguien con vínculos delictivos. “Nunca tuve un indicio o sospecha”, expresó, al tiempo que defendió su gestión asegurando que durante su gobierno mejoraron los indicadores de seguridad en el estado.

Frente a las críticas de la oposición y de los medios, López Hernández respondió: “No me preocupan cómo actúan. Como dice López Obrador, lo que no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera me tiene sin cuidado”.

Al concluir su intervención, recibió aplausos de la bancada de Morena.