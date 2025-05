A FUEGO LENTO | LA LISTA MARCO

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Circula en redes la supuesta LISTA MARCO .

Los señalados están obligados a dar su versión al respecto.

No es nada agradable tener un gobernador o gobernadora vinculada con la Delincuencia Organizada y el flagelo del Narco .

Seguramente hoy en la CARTELERA DEL “MARTES DEL JAGUAR” nos darán una satisfacción.

Alguien tan sensible quien no soporta las críticas y CONVIERTE TODA OBSERVACIÓN en INCITACIÓN AL ODIO, no puede fingir demencia .

Hoy se sacó boleto el SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO MARCO RUBIO , EL PRESIDENTE DONALD TRUMP, pues se han metido en LA SELVA DEL JAGUAR y la respuesta será de apología digna del clásico estilo de la casa .

Los ” COMPAÑERES” DE Layda Sansores SE ESTÁN ORGANIZANDO CON ROLAS. DANZAS. SANTERÍA Y CONSIGNAS A FAVOR DE ” LA INSURRECTA”

¡Pobre Estados Unidos de Norteamérica!