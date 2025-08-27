TIENE CAMPECHE LOS PEORES SALARIOS A NIVEL NACIONAL Y MORENA SE NEGÓ A IMPULSAR LA REFORMA DE LAS 40 HORAS SEMANALES, DENUNCIAN

El representante del colectivo Campeche por las 40 horas, Eloy Joaquín Romero Acuña, señaló que a nivel nacional tenemos los peores salarios, y denunció que persiste la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales a la exigencia de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, pues la iniciativa fue “congelada” por Morena.

Subrayó que al ser Campeche uno de los Estados con peores salarios del país, obliga a muchas personas a tener más de un empleo o combinarlo con labores domésticas y estudios. “Vivimos para trabajar, y trabajamos para vivir. En Campeche no tenemos vida”, lamentó.

Romero Acuña criticó que, aunque recientemente se votó para llevar al Congreso nacional la propuesta de las 40 horas, sin embargo, en el Poder Legislativo campechano Morena se opuso.

Además, relató que durante una actividad informativa organizada por el colectivo, decidió ejercer su derecho a la protesta y entregar un oficio sobre este tema a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a Campeche, sin embargo, dijo haber recibido amenazas de particulares y ataques en redes sociales, donde incluso lo calificaron como “desquiciado”.

“Tengo dos trabajos, como muchas personas en Campeche. No es que no sean formas, es que no hay otras formas. Si nadie nos escucha, ¿qué otra opción queda?”, señaló.

El activista explicó que desde el 15 de mayo entregó peticiones formales, para que el colectivo sea considerado en foros y mesas de planeación laboral, sin recibir respuesta, y recordó que también acudieron al Congreso local en busca de diálogo, pero aseguró que fueron ignorados e incluso “vetados de medios oficiales”.