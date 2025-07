SOMBREROS AJENOS

Ya tiene al menos cuatro años que no vemos avenidas nuevas, parques de reciente construcción, hospitales e incluso escuelas que esta Administración estatal haya hecho…

“En la más reciente conferencia que impartí sobre literatura contemporánea en una universidad del centro del país, narró el poeta Casimiro, un estudiante me dejó con la boca callada cuando me preguntó cuál consideraba yo que era la obra más importante del gobierno de la Tía, que se haya financiado con recursos propios. No supe qué responder” confesó.

–“Ni tu ni nadie contestaría eso, respetable vate, le dijo efusivo el bolero don Memín. Y esa es la pregunta de los 100 mil millones de pesos, ya que no tenemos una sola obra que nos permita decir que esta Administración está trabajando y está dando resultados. Cuando mucho los hemos visto repintando de guinda parques, escuelas y edificios públicos, pero no han inaugurado ninguna obra nueva”.

–“He leído y escuchado a los matraqueros del régimen –intervino doña Chela—agradeciéndole a la gobernanta, por poner en servicio el trenecito Temu, pero todos sabemos que ese proyecto fue financiado al 100 por ciento por el Gobierno Federal, y la planeación del mismo fue gracias a las autoridades municipales, así que la Tía no tuvo nada que ver. No me extraña sin embargo, que esté saludando con sombrero ajeno, ya que no le queda de otra. Ella no ha hecho nada por nuestra entidad” subrayó.

–“No tengo ningún argumento para contradecirlos, externó por su lado el viejo Julián. Ya tiene al menos cuatro años que no vemos avenidas nuevas, parques de reciente construcción, hospitales e incluso escuelas que este Gobierno haya hecho, por eso nadie sabe dónde están los más de 100 mil millones de pesos del presupuesto estatal. Ojalá que algún día se auditen las cuentas estatales y nos revelen quiénes han sido los beneficiados de este descarado saqueo”-

–“Yo me sigo preguntando qué es lo que supuestamente va informar la Tía gobernanta en su show del próximo viernes, añadió el bolero don Memín. Los promocionales que hemos visto en internet, en las banderolas que pegaron en los postes públicos, y en sus ocasionales spots , no responden nada y sí por el contrario, nos siembran más dudas y nos hacen creer que hay escandalosas malversaciones” señaló.

–“No hay que olvidar, remató doña Chela, que las única manera de que se auditen esas cuentas y de que se investiguen esas presuntas malversaciones, es que la próxima Administración no sea guinda. Votar por los mismos es optar por la impunidad, por la corrupción y el encubrimiento, y yo creo que de eso ya hemos tenido bastante” subrayó.