La guanajuatense cree que se encuentra en un pueblo de indios pata rajadas que andan con tapa rabos y pluma de guajolote en la cabeza. Supone que le vamos a creer todo lo que ella diga…

–“No tiene progenitora lo que está haciendo la comandanta policiaca en contra del elemento que fue agredido con bombas lacrimógenos durante un curso de adiestramiento, quien tuvo que ser hospitalizado y quien, a pesar del esfuerzo de los médicos no pudo salvar sus pulmones. La sinvergüenza y cínica guanajuatense asegura que todo está bien, pero al pobre elemento lo tienen sin su salario completo” repudió visiblemente enojado el bolero don Memín.

–“Además de eso, no te olvides que la ineficiente y corrupta jefa policiaca se ha negado a acatar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos bajo el argumento de que “todavía están revisando” a qué mandos le corresponde la sanción, como si no supiera que el resolutivo del organismo defensor de los derechos humanos es muy claro: los culpables son ella misma y sus mandos, que no le busque más” exigió.

–“Es que esa señora sigue con la creencia de que se encuentra en un pueblo de indios pata rajadas que todavía andan con tapa rabos y pluma de guajolote amarrado en la cabeza. Supone en su elevada vanidad y soberbia que le vamos a creer todo lo que ella diga, y que tenemos que dejar de exigirle cuentas, ya que ella todo lo hace bien. ¡Farsante y mentirosa! Si las cosas han empeorado en Campeche es por su incompetencia y su ineptitud” estalló el viejo Julián.

–El caso del agente Carbajal, intervino el poeta, nos permite calibrar la clase de persona que es la comandanta. Atreverse a negar que el incidente ocurrido durante un entrenamiento oficial le provocó incapacidad permanente al elemento, pese a que hay constancias médicas que lo acreditan, es no tener un poco de progenitora. La propia familia del afectado ya confirmó que padece neumonitis química, que la Policía ignora sus solicitudes de incapacidad total, y además, que le están pagando sueldo incompleto. No hay duda que la jefa policiaca es inhumana y miserable” despotricó el vate santanero.

–“Puedo afirmar con absoluta certeza, intervino don Memín, que esa señora se siente protegida por la Tía gobernanta. Que no incurriría en esos excesos, abusos y burlas contra el pueblo si no tuviera el encubrimiento de la mandataria, y en ese sentido, ambas son culpables o cómplices de este desacato a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, y al certificado médico oficial del agente Carbajal, y eso que son solamente dos ejemplos de los múltiples abusos en que sigue incurriendo la foránea”.

–“Lo chistoso de todo es que cree que va continuar en su cargo, que aunque se vaya la Tía ella seguirá despachando desde su oficina aunque gane Pablito. Pobre ilusa, porque los miles y miles de ciudadanos que la repudiamos a ella y a su jefa, le vamos a demostrar en las urnas que del pueblo nadie se burla, y quien se quiera burlar la paga. Ya vendrá el tiempo del rechinar de dientes y de llantos” advirtió profética doña Chela.