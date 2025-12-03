SE PLANTAN TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS FRENTE A PEMEX PARA EXIGIR ALZA SALARIAL Y TRATO EQUITATIVO

Ciudad del Carmen.- Luego de la convocatoria en redes sociales, integrantes del Comité Ejecutivo Seccional 7 de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) se plantaron hoy desde temprana hora frente al edificio de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la calle 33, para exigir alto a la discriminación sindical y aumento salarial, y resumieron: “No pedimos privilegios, queremos igualdad y justicia laboral”.

También instalaron lonas con leyendas donde plasman el motivo de su manifestación pacífica y dirigen mensajes a las autoridades de la petrolera.

Además de exigir fin a la discriminación sindical, los inconformes piden a Pemex otorgar el mismo incremento salarial establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, pues todos los trabajadores deben recibir un trato equitativo.

Reiteraron que luchan por condiciones laborales dignas y homologadas para todos. Hasta el momento no se reportan incidentes por el plantón.