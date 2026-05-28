¡REPRESALIA! TRAS PROTESTAR PARA EXIGIR REPARTO JUSTO, DENUNCIAN DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN MOYEL

-PRIMEROS 8 TRABAJADORES NO FIRMARON, PUES QUIEREN DARLES 5 MIL PESOS DE FINIQUITO

Hopelchén.- Tras protestar durante dos días la semana pasada para exigir un reparto justo de utilidades y lograr su objetivo, 8 trabajadores de la maquiladora Moyel denunciaron que fueron despedidos, aunque no aceptaron las condiciones porque pretendían darles 5 mil pesos como finiquito, y revelaron que más de 30 compañeros están en la lista de cese.

Explicaron que Roxana Güemes, representante legal de la maquiladora, los “invitó” a almorzar en un conocido restaurante de la cabecera de Hopelchén, pero ahí les pidió firmar sus renuncias voluntarias a cambio de 5 mil pesos. Nadie aceptó.

Acusaron traición del líder sindical Eduardo Mata, quien tras impulsarlos a realizar el paro laboral les dio la espalda, pues sólo quería que despidieran al gerente Braulio, ante lo cual están en busca de un sindicato que les brinde asesoría para ser liquidados conforme a la ley, puesto que, dijeron, tienen entre 3, 4 y 7 años de antigüedad, por lo que consideran que deben recibir hasta 40 mil pesos o más.

Por último, señalaron que son originarios de Ich Ek, Crucero San Luis y Bolonchén de Rejón, y que los demás trabajadores serán citados uno a uno en los próximos días.