PROTESTAN EMPLEADOS DE LA PASTEURIZADORA DE LECHE PARA EXIGIR PAGO DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS

Tras ser inaugurada con bombo y platillos el pasado 15 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la planta pasteurizadora de leche ubicada en el Parque Industrial “Bicentenario” ya tuvo su primera protesta, pues alrededor de 20 trabajadores se plantaron hoy jueves para exigir el pago de salarios y horas extras.

Los inconformes hicieron un llamado a la gobernadora Layda Sansores San Román y a Sheinbaum Pardo “a que vengan a checar la planta pasteurizadora, porque no pagan”.

Expusieron que llevan dos semanas sin recibir salarios ni el pago de horas extras. Entre los afectados hay alarifes, peones y electricistas, por lo que se manifestaron durante la mañana para exigir el cumplimiento de sus pagos.

Un representante de la planta, que aún recibe trabajos finales en sus instalaciones, prometió cubrir primero los salarios y posteriormente el resto de los adeudos.