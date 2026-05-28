CERRAZÓN DE LA ARTEC PARA REGULARIZAR A LA COOPERATIVA “MORELOS” AFECTA A MILES DE VECINOS DEL PRIMER DISTRITO: ARCE

-CRITICA QUE HAYA SUGERIDO ABORDAR EL TREN LIGERO Y LE EXIGE ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA

San Francisco de Campeche.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado mocista Paul Arce Ontiveros exhibió la cerrazón de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) hacia la Cooperativa “José María Morelos y Pavón”, con lo cual, afirmó, se afecta a miles de ciudadanos, entre ellos niños y adultos mayores, del Primer Distrito que se movilizan en esas unidades.

Recriminó que los socios de la empresa camionera solicitaron capacitación, acompañamiento y apoyo institucional para regularizar sus unidades, pero no han sido escuchados ni hubo seguimiento. Incluso, vecinos se han organizado para exigir respuesta a la Artec y saber qué va a pasar con ellos, pues abordar el Ko’ox les implica una hora para llegar a su destino cuando en el sistema anterior les llevaba 30 minutos y sin transbordo.

“Escúchenlos”, exigió.

Arce Ontiveros también criticó la respuesta oficial de la Artec a vecinos de la Héroe de Nacozari, pues ante la negativa de ajustar rutas les dijo que pueden desplazarse en el Tren Ligero, y cuestionó: “¿En realidad están escuchando a los ciudadanos que utilizan todos los días el transporte público?”.