PRUEBA NO SUPERADA

EL DIARIO DE LA TÍA: 13 DE ENERO DE 2026Si se prestó a una jugarreta legaloide para sacar de la rectoría al académico Abud, entonces de alguna manera ella también se embarra de esa suciedad con la que acostumbra jugar la Tía gobernanta…

Los amigos de tertulia del Parque Principal se enfrascaron en un debate acerca de la legitimidad de la designación de la nueva rectora en sustitución del Turco Abud, a quien pillaron supuestamente con una buena dotación de enervantes, lo que dio la excusa perfecta a la Tía para que cumpliera al fin su capricho de cesarlo y designar en su lugar a alguien a modo.

–“Si procedes de un proceso turbio, desaseado y sumamente desacreditado, como fue el “venezolazo” que le aplicaron al Turco rector, entonces creo que no llegas con el decoro y la pureza que se requiere” sostuvo el poeta Casimiro, maestro universitario por cierto, quien se dijo decepcionado por la pasividad mostrada por la comunidad académica y estudiantil, ante esa flagrante violación a la autonomía universitaria.

–“No puedo negar, expuso a su vez el viejo Julián, que la nueva rectora proviene de una familia de intachable reputación y prestigio profesional, virtudes que la propia Fanny había mantenido incólumes, pero parece que si se prestó a una jugarreta legaloide para sacar de la rectoría al académico Abud, entonces de alguna manera ella también se embarra de esa suciedad con la que acostumbra jugar la Tía gobernanta” expresó.

–“Dime con quién andas y te diré quién eres, parafraseó con su sequedad de siempre doña Chela. Si la nueva rectora se puso de acuerdo con la Tía para dar ese golpe de Estado Universitario, lógicamente que perdió toda huella de honestidad y destrozó su reputación por la ambición de ceñirse la venera rectoral”.

–“Creo que por primera vez te voy a conceder toda la razón, le dijo don Memín a su comadre Chela. Si el destino le puso a la notaria Fanny la oportunidad de poner a prueba su verticalidad, su honorabilidad y su respeto irrestricto al Estado de Derecho, considero que salió reprobada, porque cedió ante una jugarreta arbitraria y abusiva de la mandataria. Nunca va poder presumir que su ascenso al cargo se dio por la vía correcta, ya que entró por la puerta trasera, a través de una sesión realizada en la madrugada, a puertas cerradas y con los consejeros prácticamente secuestrados” apuntó.

–“Es de lamentarse que nuestra máxima casa de estudios, anotó el poeta, haya sido secuestrada por los intereses político-electorales de una gobernanta que solo se ha dedicado a crear conflictos, en lugar de concentrarse en los deberes propios de su investidura. Y qué pena por mi Alma Máter que no tuvo el valor de defender su autonomía y que cedió ante las presiones de una gobernanta que sigue paso a paso, el manual para instaurar una dictadura”.