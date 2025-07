¿POR QUÉ LE TIENES TANTO ODIO A CARMEN Y NO LA APOYAS?, LE PREGUNTA A LAYDA EL LÍDER LOCATARIO DEL AFA

AMLO NO AYUDÓ A LOS CARMELITAS, RECRIMINA

Cuidad del Carmen.- El presidente de la Unión de Locatarios, Jorge Simón Díaz, lanzó una fuerte crítica contra la gobernadora Layda Sansores San Román y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de abandonar a Carmen en medio de una crisis económica que ha golpeado con fuerza al micro, pequeño y mediano comerciante local desde hace más de cuatro años.



“Cuando vemos que la gobernadora va a la mañanera y firma un polo turístico para Seybaplaya, yo me pregunto: ¿por qué no para Ciudad del Carmen? No necesitamos uno, necesitamos dos. ¿Qué tanto odio nos tiene Layda Sansores?, ¿qué le hicimos?, ¿por qué no se atreve a decir que el crudo que ha mantenido a México durante 40 años ha salido de los litorales de esta Isla? No se atreve a decirlo porque le tiene coraje a Ciudad del Carmen”, criticó.

Y de la reciente visita de Claudia Sheinbaum, de viva voz, mucha gente le pidió ayuda, “pero nos hicieron a un ladito, nos batearon y dijeron aguántense hasta que les toque”, recriminó.



Sobre AMLO, el líder comercial fue tajante: “Nos prometió reactivar la economía, nos prometió la Torre de Pemex, y todo fue una farsa, una mentira. Es el presidente más mentiroso que hemos tenido. No hizo nada por Carmen. Sólo vino a burlarse de los carmelitas y de los campechanos”.



Simón Díaz criticó también la inversión de miles de millones de pesos en megaproyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, los cuales, aseguró, “se han convertido en una carga para el país” y no han tenido impacto real en la economía local.



Aseguró que la falta de inversión y las malas decisiones han provocado una recesión que afecta a todo el Estado de Campeche, pero especialmente a Ciudad del Carmen, “la gallina de los huevos de oro que fue saqueada y olvidada”.



Señaló que los sectores más golpeados son los pequeños comerciantes, micros, emprendedores y medianos negocios, quienes sobreviven “con la bendición de Dios”, sin apoyos, sin pensiones ni acceso a salud.



“La gente está cerrando sus negocios. BBVA acaba de cerrar una sucursal porque ya no dan las cuentas: las rentas, los sueldos, la falta de circulación de dinero. ¿Quién va a venir a ayudarnos a reactivar esto?”, cuestionó.



El dirigente locatario del mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) también reconoció que aunque los errores del pasado pesan, la actual Administración federal no ha estado a la altura de las expectativas:



“Los gobiernos anteriores dejaron una herencia difícil, pero Andrés Manuel prometió acabar con muchas cosas y hoy vemos que la delincuencia organizada ha crecido, no bajó el precio de la gasolina y no hay inversión en Carmen”.



Finalmente, hizo un llamado urgente a atender la situación económica de la ciudad y a destinar recursos para proyectos turísticos y de desarrollo local, que permitan frenar el colapso del comercio y devolverle competitividad a la Isla.