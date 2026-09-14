PESE A CAMPAÑAS NO HAY CULTURA DEL TESTAMENTO, LAMENTAN

A pesar de las campañas que año con año buscan fomentar la cultura del testamento, todavía son muchas las personas que evitan o no realizan este trámite, y al fallecer dejan propiedades y otros bienes intestados que derivan en años de procedimientos legales y conflictos entre familiares.

Pedro Ramón Hernández Aparicio, abogado de la Notaría Pública número 4 de Ciudad del Carmen, señaló que este problema persiste y da lugar a conflictos entre los herederos por la distribución del patrimonio.

En la Isla, añadió, existen inmuebles que continúan sin poder ser adjudicados debido a procesos legales entre herederos, incluso hay casos que se prolongan tantos años que quienes originalmente tenían derecho a recibirlos fallecen y sus descendientes terminan los procedimientos.

Ante esta situación, destacó la importancia de aprovechar la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, pues este documento permite dejar establecida la voluntad de una persona sobre el destino de su patrimonio y reducir considerablemente el riesgo de disputas posteriores.

Precisó que para este 2026 las tarifas autorizadas son de 2 mil 500 pesos para testamentos universales y de 2 mil pesos para personas en situación de vulnerabilidad.

Hernández Apareció explicó que el precio ha aumentado paulatinamente debido a factores como la inflación y los costos propios de estos procedimientos, no obstante, aseguró que las tarifas de septiembre todavía representan un descuento superior al 60 por ciento respecto a los honorarios habituales.

El abogado resaltó que hacer un testamento tampoco requiere de un patrimonio millonario, pues en este documento pueden establecerse disposiciones sobre bienes muebles e inmuebles, dinero, joyas y otros bienes, además de que mediante el testamento público abierto también es posible realizar el reconocimiento de hijos, y que otra ventaja es el tiempo para realizarlo, pues con la documentación completa puede estar listo para firmar en un periodo de entre 24 y 48 horas.

Recalcó que en Campeche el testamento público abierto debe realizarse ante un notario o notaría pública, para tener la certeza jurídica correspondiente.