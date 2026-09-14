“UTOPÍA” TENDRÁ NUEVO FORO PARA 250 PERSONAS

El Gobierno del Estado de Campeche construye un nuevo foro dentro del complejo denominado “Eutopía”, informó el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP) del estado de Campeche

El funcionario explicó que el espacio tendrá capacidad para 250 personas, contará con butacas a desnivel y será facilitado para la realización de diversos eventos sociales y culturales. La obra forma parte de la infraestructura contemplada dentro del complejo, que busca contar con espacios destinados a distintas actividades.