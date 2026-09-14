PERIODISTA DE HOPELCHÉN DENUNCIA AMENAZAS POR CUBRIR JUICIO DE DESPOJO DE MENONITAS

El comunicador Henry Gamaliel Huchín Caamal denunció públicamente haber recibido amenazas directas de Raúl, hermano del Dr. Wuitz Villareal, presuntamente relacionadas con la cobertura que realiza sobre el juicio por el despojo de 500 hectáreas a menonitas de la comunidad Nueva Trinidad, en el municipio de Hopelchén.

De acuerdo a un video que circula en redes sociales, los hechos ocurren cuando acudió a comprar alimentos en una tienda de Nueva Trinidad, en ese lugar se le acercó Raúl y le pidió que dejara de publicar información relacionada con su familia y con el proceso judicial.

Huchín Caamal afirmó que fue advertido de que debía cuidarse y dejar de difundir información sobre el caso, además de recibir una advertencia sobre posibles consecuencias si continuaba con sus publicaciones.

El comunicador señaló que decidió hacer pública la denuncia y puso a disposición de la opinión pública un video que documenta la amenaza que recibió. Asimismo, responsabilizó públicamente al Dr. Wuitz Villareal y a sus hermanos de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a integrantes de su familia a partir de estos hechos.