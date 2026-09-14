PERMANECERÁ EN PRISIÓN HOMBRE VINCULADO A PROCESO VIOLACIÓN EQUIPARADA 

Juan “N”, también identificado con las iniciales J.R.P., de 32 años, permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por el delito de violación equiparada, en agravio de una adolescente de 13 años con autismo, en el municipio de Hopelchén.

La continuación de la audiencia inicial se realizó el sábado 12 de septiembre. Tras resolver la vinculación a proceso, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado continuará recluido en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanece desde el lunes 7 de septiembre.

De acuerdo con la información del caso, el hombre es señalado de haber llevado a la adolescente a un local ubicado a las afueras de una localidad de Hopelchén, durante la noche del sábado 5 de septiembre.

Al percatarse de la ausencia de la menor, sus familiares solicitaron el apoyo de pobladores y de elementos de la Policía Municipal, quienes participaron en las labores de búsqueda y posteriormente localizaron a la adolescente junto con el ahora imputado. El proceso judicial continuará conforme a los plazos establecidos por la autoridad, mientras Juan “N” permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.