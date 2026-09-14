BRAZO DE GRÚA GOLPEA A CONDUCTOR DE COMBI Y LO DEJA INCONSCIENTE

Momentos de tensión se vivieron sobre la avenida Justo Sierra Méndez, en el centro de Escárcega, luego de que el brazo de una grúa se desprendiera y golpeara al conductor de una combi de transporte público.

De acuerdo con testigos, el afectado, identificado como don Pablo, recibió un fuerte impacto que lo dejó inconsciente dentro de la unidad, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en la zona. Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindar atención médica al conductor y determinar la gravedad de sus lesiones.