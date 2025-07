PEMEX AÚN NO PAGA Y CRISIS SIGUE “GOLPEANDO” AL SECTOR PRODUCTIVO, PUES EN JUNIO SE PERDIERON 14 MIL EMPLEOS EN LA ISLA, ADVIERTEN

• Varias empresas han sido embargadas por adeudos con IMSS e Infonavit y otras cerrarán, lamentan

A una semana de finalizar este mes de julio, los empresarios carmelitas aún no han recibido los pagos prometidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que mantiene en una grave crisis económica al sector productivo local, denunció Rubén Rosiñol Abreu, empresario e integrante del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios en Carmen, al señalar que en junio se perdieron unos 14 mi l empleos en la Isla, revelar que algunas empresas han sido embargadas por adeudos con el IMSS e Infonavit, y prever que otras cerrarán.

Esperamos que antes del 31 se cumpla la promesa de la presidenta, pues hasta ahora no hemos recibido nada, reafirmó, y recordó que el día de la visita presidencial hubo reunión con Zoé Robledo donde los empresarios dejaron claro que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales, por la falta de pagos de Pemex. “El Seguro Social sigue cobrando, mutando y embargando, como si no pasara nada”, se quejó.

Rosiñol Abreu señaló que la senadora Rocío Abreu Artiñano, que preside comisiones clave en Hacienda y Energía, solicitó una lista de empresas afectadas para buscar alternativas de apoyo, pero no ha habido resultados visibles.

El Consejo de Negocios, detalló, representa a 91 empresas, de las cuales 23 tienen contratos directos con la petrolera y al menos 7 u 8 ya enfrentan embargos. “Nunca habíamos llegado a una situación tan crítica. Hemos tenido retrasos antes, pero esto está fuera de toda realidad”, señaló.

El empresario advirtió que la situación afecta una cadena de pagos que incluye créditos bancarios, aportaciones al IMSS, Infonavit y Pacma, aunque lo más delicado son las nóminas, pues tan sólo en junio se perdieron alrededor de 14 mil empleos en Ciudad del Carmen.

Algunas empresas aún trabajan con Pemex, pero no pasará mucho tiempo antes de que también dejen de operar, advirtió.