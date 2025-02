PADRES DE FAMILIA DEDICAN INSULTOS Y CALIFICATIVOS MATERNOS A LA SEDUC POR NO SUSPENDER CLASES

Ciudad del Carmen .- Tunden en redes a las autoridades de la Secretaría de Educación de Campeche, a cargo de Víctor Sarmiento Maldonado, tras negar que ordenó suspender actividades pese al aguacero que desde anoche inundó calles, avenidas y casas de Carmen. Les dedicaron insultos y calificativos acompañados del término materno, además de tacharlos de inconscientes e incompetentes para reaccionar rápido ante una eventualidad como la que afectó a la Isla.



Entre las reacciones destacaron: “Sinvergüenzas, no saben la situación actual de Carmen…”, “En la mañana llovía y creo su trabajo es estar pendientes del bienestar de los alumnos y padres de familia, qué poca madre que ningún pronunciamiento hasta ahorita, la Unacar y otras instituciones se dignaron a informar y ustedes tomando café y su desayuno en algún hotel de lujo…”, y “¡Tantita madre! Hasta las propias escuelas sacaron sus comunicados de que no hay clases…desquiten el sueldo huevones”.

Otro padre de familia reprochó “qué autoridades tan inconscientes e incompetentes tenemos, pero bueno, eso ya lo sabíamos”, y uno más escribió: “Seduc, vergüenza les debería de dar el decir que es falso, cuando toda la Isla estaba inundada… No fuera Campeche porque ahí sí rápido suspenden”.



También, “Secud Cam, ustedes no saben hacer su trabajo, todos interesamos… sin maestros no hay enseñanza y sin niños no hay a quien darle enseñanza, hay que mejorar en sus tomas de decisiones… ya sabían que estaba cayendo un diluvio y aún así no se dieron a la tarea de hacer una cancelación de clases… Pero para otras cosas sí que son buenos”.



Además, “…Ellos viven en Campeche y ahí como no pasó a mayores pues todo debe estar normal, siempre es lo mismo… no nos consideramos campechanos por la falta de empatía hacia nosotros que vivimos en una isla… las autoridades siempre han sido igual”, y “Un poquito de humanidad les hace falta cuando saben que la mayoría de los maestros de Cd. del Carmen son foráneos, muchos con hijos y no tienen nadie que se los cuide”.



“Seduc Cam, van a quedar pobres por un día, usted com