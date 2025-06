OPINIÓN: LAYDA Y JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Por: Ciro Gómez Leyva

Todo ha sido pérdida para Jorge González Valdez, periodista de 72 años, exdirector del diario Tribuna Campeche y, hasta hace poco, conductor en plataformas digitales del programa Expediente. Lo vincularon a proceso, quieren quitarle su casa por un supuesto daño moral tasado en dos millones de pesos, tuvo, además, que dejar su programa porque, me dijo ayer, “no quiero dar pauta para que ocurra un incidente, me metan a la cárcel y me despojen de mi única propiedad”. ¿Qué hizo Jorge? Periodismo, documentar, opinar, criticar, hablar recio, algo insoportable por lo visto en el reino de Layda Sansores, quien, victimizándose, ha movido las piezas hasta enmarcar el trabajo de Jorge como incitación al odio, violencia de género y daño moral. Movimientos los suyos vigorizados con majaderías y denuestos sin amortiguadores desde el poder. Así es el Campeche 4T: golpes sucios y arteros. “No ha dejado de seguir fastidiando”, se anima Jorge, con pudor. Dos juezas de Campeche resolverán en los próximos días los casos del periodista: la penal, Guadalupe Martínez Taboada, y la civil, Maribel del Carmen Beltrán Valladares. Sus actuaciones, al momento, apuntan a un grosero fraude a la justicia. Peccata minuta en el Campeche sin remordimientos de Layda.