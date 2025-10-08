OPINIÓN: LA OTRA CARA: A LA ORDEN DEL DÍA LA LEY DEL GARROTE EN EL CONGRESO DEL ESTADO

Por: Hubert Carrera Palí

*¿Dónde está Derecho Humanos y la Contraloría para defenderlos?

Lo que sucede al interior del Congreso del Estado es sumamente grave, ante el acoso brutal y despiadado que sufren diario empleados y empleadas de las diferentes áreas solo por defender sus derechos más elementos frente a una horda de criminales de cuello negro al servicio incondicional del presidente de la junta de gobierno y administración, Antonio Jiménez Gutiérrez, un bueno para nada igual o peor que el nuevo titular del poder judicial, Juan Pedro Alcudia.

Las empleadas sufren a diario represión y v¡lenc¡as de género, las graban, se les levanta actas administrativas, les aplican descuentos de nómina y hasta las despiden injustificadamente-como amenazaron hacerlo hoy que se publica esta columna-, si no se cumplen al píe de la letra las ordenes impositivas y unilaterales de Francisco Tamay o de Alejandro Moo Cervera, director de recursos humanos y secretario general del Congreso del Estado, respectivamente.

El órgano interno de control, al igual que el del Colegio de Bachilleres (Cobacam) solo está de adorno, a la orden y servicio del patrón, similar a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado (@SECONTCampeche), la cual solo sigue instrucciones ordenes de cuarto piso de palacio de gobierno defendiendo a delincuentes y criminales (#GoibiernoDeTodos).

Los empleados no tienen forma de manifestarse, de expresar sus inquietudes e inconformidades porque nunca son atendidos por sus jefes y si lo hacen, ya saben cuál es el precio, sin importar los años de servicio acumulados, tal y como sucedió a una empleada asignada a la dirección de finanzas quien con 27 años de servicio fue despedida por negarse a ocultar información financiera comprometedora contra Antonio Jiménez, sin embargo, haciendo honor a este gobierno, no pasó absolutamente nada.

Proveedores amigos de Antonio Jiménez entran y salen a cada rato de su oficina para acordar seguramente presupuestos de trabajos y obras, sin importarle que primero, todo lo que implique un gasto de esta naturaleza tiene que someterse a concurso y transparentar el ejercicio de la ejecución de este dinero que proviene de los impuestos de todos los campechanos.

Pero en el Congreso del Estado Antonio Jiménez está llevando la corrupción a su máximo nivel, ahí está por ejemplo la adquisición de una camioneta nueva de última generación; se le ocurrió volver a remodelar el salón de sesiones del Congreso del Estado, cuando hace apenas dos años lo hizo su antecesor Alejandro Gómez Cazarín, contra quien conspiró junto con sus ex compañeros legisladores César González David y Liz Hernández, hoy director general del Cobacam y secretaria general de gobierno, respectivamente, asestándole la puñalada mortal ya en su lecho de muerte.

Antonio Jiménez, cual faraón del antiguo Egipto, pretende borrar toda huella de su antecesor para que solo perpetúe su nefasto legado y “obra” y a la vez, evitar que la sombra del veracruzano carmelita lo siga persiguiendo a todas partes como alma en pena principalmente en estos tiempos cercanos al Día de Muertos.

Se mueve solo por todo el Estado con recursos públicos justificando el trabajo de un “Congreso humano, cercano a la gente”, pero en realidad su verdadero interés es darse a conocer y manipular a la gente para promover sus aspiraciones como diputado federal y de paso apoyar la obsesión del alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus que quiere a toda costa ser el candidato oficial de Morena a la gubernatura del estado, sin importarles a ambos su nefastos antecedentes criminales con disfraz de políticos, su paupérrimo desempeño y traición en la cosa política, en perjuicio de quienes le están dando de comer y sobre todo, de mucha gente que les dio todo su apoyo y hoy, a cambio, reciben insultos y vejaciones.

La sucesión gubernamental no pinta nada fácil para Morena en 2027 aún tenga cooptado a los podres legislativo, judicial y electoral para perpetrar el fraude electoral, pero es más grande y poderoso el voto del pueblo que lo hará de forma masiva contra Morena, para que no quede a lugar que la 4T es suciedad de sumidero como demostró durante el proceso electoral municipal en dos entidades donde perdieron importantes Ayuntamientos

Hay que ser celosos vigilantes del voto ciudadano porque Morena cifra sus esperanzas en dividir el sufragio para ganar por un margen mínimo donde pueda emplear sus artimañas para manipular los resultados a través del Tribunal Electoral del Estado (TEEC), que como ya fuimos testigos, está vendido a la voluntad del cártel criminal de Morena.