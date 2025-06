OPINIÓN: EL GOBIERNO DE CAMPECHE: ENTRE LA ESTULTICIA Y LA INEPTITUD.

O, dicho de otra manera: ¿En manos de quién estamos?

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Ineptos, tontos, brutos, irresponsables, incapaces, ignorantes, torpes, iletrados, incultos… no sé, no sé… se me ocurren tantos adjetivos para calificar a esta administración estatal.

Y no, no los estoy “agrediendo” a la ligera.

¿Les pruebo que no?

Vamos a los elementos y a las pruebas.

Ejemplo Número uno.

Página OFICIAL del gobierno del estado de Campeche:

campeche.gob.mx

Pueden ir ahí y verificar. Les sale una primera pantalla que aquí les anexo a modo de imagen.

O bien, si tienen alguna duda, pueden googlear y poner en buscar: “página oficial del gobierno del estado de Campeche”.

Les va aparecer como primera opción, efectivamente, la página OFICIAL del Gobierno del estado de Campeche.

(Foto # 1 que anexo a esta publicación).

Den Click ahí en Google; evidentemente les lleva a la página oficial del Gobierno estatal.

Ya instalados en la página oficial del gobierno del estado tienen varias opciones.

Les anexo las opciones que aparecen.

Foto # 2 y Foto # 3.

La parte principal les da estas opciones:

(Foto # 2).

Servicios Electrónicos

El Gobierno electrónico es la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Trámites Estatales

Lista de Trámites y Servicios. Servicios en línea. Consulta los Trámites Disponibles

Plan de Todos

Plan Estatal de Desarrollo 2021 – 2027

Informe de Gobierno

Tercer Informe de Gobierno 2023-2024

Vamos más abajo.

Nos aparece la bonita imagen de la C. Gobernadora.

E inmediatamente junto de ella empiezan las opciones que nos llevan directo al caos y a la destrucción del Botox y las Cirugías estéticas… del gobierno estatal.

¡Ah!! Y también al ridículo y al absurdo:

Currículum Vitae

Gabinete

Vayamos al Gabinete… o como ya pomposamente la oficina de Walter “Prestanombres” Patrón les llama: Titulares del Poder Ejecutivo…

Las Fotos del Gabinete…

¡NO EXISTEN!!!

No hay fotos de los titulares de las oficinas y secretarías de este gobierno.

En el caso del Secretario de Educación pudiera yo entenderlo: necesitarían DOS espacios, uno para su nariz, y el otro para el resto del rostro.

¿PERO ni de Elisa Hernández Romero??? ¿La Secretaria de Gobierno???

¿No tienen ni foto de ella en su último Karaoke en Ciudad del Carmen??

¿De verdad, de la ya adelantada precandidata al gobierno del estado… no le ponen ni una chinche foto???

¿Y de Esteban Hinojosa??? Tampoco tienen ni las fotos de su casting para ser actor de películas ¿XXX???

Es decir, las dos figuritas de la 4T con las que piensan competir electoralmente, los encargados de las páginas oficiales del gobierno estatal… los tienen vetados.

Impresionante.

Y no ellos… asi también están:

Pérez Vázquez Esperanza Amira De Jesús.

Coordinación General De La Oficina De La Gobernadora.

Angélica Lara Pérez Ríos.

Secretaría De Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático Y Energía.

Rehn Bernhard.

Secretaría De Desarrollo Urbano, Movilidad Y Obras Públicas.

Ana Alicia Mex Soberanis

Secretaría De Inclusión

(A esta no la… Incluyeron… ).

Bueeeeeno!!!

Ni de Lavalle Maury tienen su imagen… le hubieran pedido a la FGR alguna foto de cuando lo detuvieron. ¡Ni eso!

No. No es un asunto menor.

La Transparencia comienza en que sepamos quiénes son, cómo se llaman y sus perfiles de identidad.

Hasta en las solicitudes de empleo, esas hojas amarillas que compras en Office Depot, te tienen en el perfil superior izquierdo el recuadro para la foto.

Para ir al Banco, te piden la foto de tu ID para identificarte.

Cuando abordas un Autobús de ADO o un avión. Cuando quieres entrar a una oficina oficial.

En TODOS lados te piden una identificación con imagen y foto.

Tener tus datos y tu imagen en las páginas oficiales del gobierno estatal es un asunto protocolario de primera necesidad… para todos… menos para los ineptos e inútiles de la 4T de Campeche.

¿Quién maneja sus redes?

¿Seso Loco??? ¡Cristo Parado!!! Fredo Corleone alcanzó su nivel máximo de ineptitud.

Vayamos al Ejemplo número dos.

Hoy circularon una bonita carta donde los Secretarios del Gabinete aseguran que ellos cumplen con las leyes de este país.

¡Ay perdón! ¡Gracias!

¿Pero qué creen??

En este pronunciamiento, algún pasante de Kínder escribe y titula de esta forma:

“DE LAS Y LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE”.

OMG!!

¿O sea, no mamen!! ¿En plural???

El Poder Ejecutivo es UNO, recae en UN solo individuo.

Es solo UNO o UNA titular.

En la Primaria nos lo enseñan.

Los demás son integrantes de un Gabinete.

Pero de los Tres Poderes que integran un gobierno, SÓLO el Ejecutivo recae en UNA sola persona.

En el interior de la carta, ya lo redactan bien, y al final de la primera página escriben en el último párrafo:

“Por ello, las y los integrantes DEL GABINETE del Poder Ejecutivo del estado de Campeche…” y al final TODOS firmaron la carta.

Todos.

Es decir, ninguno se dio cuenta del texto del encabezado que es una bobería y estupidez ELEMENTAL.

¿¿No saben o no conocen el texto constitucional??

El Poder Ejecutivo en cada estado de México, recae en UN Gobernador.

El gobernador se auxilia de secretarios y otros funcionarios para cumplir con sus funciones administrativas.

En resumen: El poder ejecutivo en los estados de México es ejercido por UNA persona, y dirige la administración pública de su estado.

No es una figura en Plural. Es en singular.

Quizá la prisa de la meritocracia o más bien la empinocracia de quienes escriben estas cartas les impide actuar con profesionalismo y con conocimiento de los conceptos y de los términos jurídicos y lingüísticos.

Pero… saben?

Es mucho pedir a este grupo de analfabetas disfuncionales… de esta banda de filibusteros y forasteros.

Dos muestras… dos ejemplos de estulticia y pereza mental de este gobierno estatal.

Ahí se los dejo a la reflexión.

V. Améndola

Rōnin