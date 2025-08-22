ONDA TROPICAL Y VAGUADA MAYA DEJARÁN TORMENTAS FUERTES EN LA PENÍNSULA

Una onda tropical asociada a la influencia de la llamada Vaguada Maya favorecerá la presencia de tormentas eléctricas fuertes en la región durante las próximas horas, principalmente en el estado de Yucatán y de manera parcial en Campeche.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias comenzarán después del mediodía y se intensificarán por la tarde. En Yucatán se prevén precipitaciones fuertes dispersas de entre 25 y 50 milímetros en el norte, centro, sur y occidente, mientras que en Campeche se esperan lluvias moderadas a fuertes de entre 5 y 50 milímetros, sobre todo en el noroeste, centro y occidente. En Quintana Roo podrían registrarse chubascos y lluvias ligeras a moderadas de 0 a 25 milímetros.

Las condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las zonas de tormenta, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos y afectaciones menores.

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos oscilarán entre 32 y 41 grados en Yucatán y Campeche, y de 32 a 38 grados en Quintana Roo, con sensaciones térmicas elevadas debido al bochorno y al cielo parcialmente despejado que continuará predominando. Para la mañana del sábado, las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 27 grados en toda la Península.

Los vientos serán del sureste y noreste de 10 a 40 km/h, con rachas más intensas en la zona costera de Yucatán y Quintana Roo. Para el fin de semana, la probabilidad de lluvias disminuirá de forma considerable, aunque las tormentas podrían retornar en los últimos días de agosto.