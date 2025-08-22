viernes, agosto 22, 2025
Lo último:
LocalesYucatán

ONDA TROPICAL Y VAGUADA MAYA DEJARÁN TORMENTAS FUERTES EN LA PENÍNSULA

Publicad0rTelemar

Una onda tropical asociada a la influencia de la llamada Vaguada Maya favorecerá la presencia de tormentas eléctricas fuertes en la región durante las próximas horas, principalmente en el estado de Yucatán y de manera parcial en Campeche.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias comenzarán después del mediodía y se intensificarán por la tarde. En Yucatán se prevén precipitaciones fuertes dispersas de entre 25 y 50 milímetros en el norte, centro, sur y occidente, mientras que en Campeche se esperan lluvias moderadas a fuertes de entre 5 y 50 milímetros, sobre todo en el noroeste, centro y occidente. En Quintana Roo podrían registrarse chubascos y lluvias ligeras a moderadas de 0 a 25 milímetros.

Las condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las zonas de tormenta, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos y afectaciones menores.

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos oscilarán entre 32 y 41 grados en Yucatán y Campeche, y de 32 a 38 grados en Quintana Roo, con sensaciones térmicas elevadas debido al bochorno y al cielo parcialmente despejado que continuará predominando. Para la mañana del sábado, las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 27 grados en toda la Península.

Los vientos serán del sureste y noreste de 10 a 40 km/h, con rachas más intensas en la zona costera de Yucatán y Quintana Roo. Para el fin de semana, la probabilidad de lluvias disminuirá de forma considerable, aunque las tormentas podrían retornar en los últimos días de agosto.

También te puede gustar

Por el momento no está contemplada la Ley Seca: COPRISCAM

telemarwebmaster_gs2m70wg

Exigen a Katia Meave aclarar presuntos actos corrupción en venta de tierras

telemarwebmaster_gs2m70wg

“¿Dónde está el dinero de los campechanos?”: Paul Arce Ontiveros

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *