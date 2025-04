NO PAGARON PRIMA VACACIONAL NI ESTÍMULOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SUTCOBACAM; PARTE PATRONAL BUSCA DESESTABILIZAR, ACUSA ANA MAY

A través de redes sociales, la secretaría general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobacam), Ana Isabel May Cardeña, informó que en los planteles escolares se colocaron pancartas de manifestación por la falta del pago de la prima vacacional y estímulos a los administrativos, que se debió ser entregado antes de la Semana Santa.

Acusó que la parte patronal sólo busca desestabilizar a la base trabajadora mediante el descontento y la incertidumbre de un derecho adquirido por más de 30 años y está establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

May Cardeña informó que el director general Cesar González David anunció que el lunes 14 de abril darán el pago, aunque no hay certeza de que así sea por las vacaciones, y recalcó que el “sindicato incómodo” hace un reclamo fundado, y advirtió que no se van a quedar callados.

“Requerimos de sensibilidad y gestión política para que se paguen esas prestaciones o recurso, porque no sólo se está afectando a los trabajadores sino a sus familias”, sostuvo.

Además, la dirigenta sindical negó afectaciones al alumnado durante el proceso de manifestación de brazos caídos en cada plantel, ya que está en exámenes.