“NO HAGAN ESTUPIDECES, CUMPLAN CON NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO”: CRITICAN A LAYDA A POCOS MINUTOS DE SU PUBLICACIÓN

Apenas habían transcurrido unos minutos de que la gobernadora Layda Sansores compartiera en redes sociales su participación en la VIII Sesión Ordinaria de Morena —donde aseguró haber reafirmado su compromiso con la unidad, la organización y el bienestar de las familias campechanas— cuando comenzaron a surgir fuertes críticas entre los propios usuarios, muchos de ellos identificados como simpatizantes del movimiento.

Los comentarios cuestionaron la congruencia entre el mensaje oficial y la realidad que viven los ciudadanos. “¿Responsabilidad? ¿Cuál, si no tienen ni un poquito? Vean cómo tienen al país”, escribió una persona. Otros acusaron a los funcionarios actuales de haber perdido toda credibilidad: “Ya ni de payasos les queda, son parte del crimen organizado”, mientras varios expresaron su desconfianza con frases como: “Por más que quiero, ya NO les creo”.

La inconformidad no se limitó a opositores. Un seguidor morenista lanzó una crítica directa: "Soy morenista, pero cuiden que los gobernantes, senadores, diputados y todo aquel que ocupe un cargo público no haga estupideces, cumplan con no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, sólo eso". También hubo llamados a investigar a figuras como Adán Augusto por presuntos actos de corrupción, así como cuestionamientos por mantener en el gobierno a personajes ligados al PRI y cercanos a "Alito", lo que muchos consideran contrario a los ideales de la llamada transformación.

