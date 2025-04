NO FUNCIONAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN CAMPECHE

Tomado de: Campechanos Unidos

La tranquilidad que permeaba a Campeche ha sido interrumpida abruptamente ante tanto hecho violento donde han resultado personas lesionadas y otras sin vida.

Ni la Policía (la mejor del país, según Marcela) ha podido fortalecer la seguridad en las colonias o algún punto de la ciudad. Quizás afectó la baja de varios policías con experiencia dejando la responsabilidad a novatos y malos elementos.

No han podido ni con las cámaras “inteligentes” ni las bodycam ni los drones (no se sabe donde acabaron) ni los vehículos tipo Razer.

La falla también aplica en la falta de protocolos de actuación, rondines todo lo que deja expuesta la falta de capacitación a muchos elementos.

Pero ni que decir de la Fiscalía General del a cargo de Jackson Villasis que no da una y sólo sirven para venganzas políticas ya que la atención al ciudadano es peor que con otros fiscales.

Fue hace unas horas aue se dio el aseguramiento del director de un periódico donde hay varias versiones. Si había una falta debió aceptar el error y recibir su sanción ya que se acabaron los tiempos donde mandaba y hacia lo que quería.

Sin embargo se actuó de forma excesiva al momento de asegurarlo tomando en cuenta que es una persona de la tercera edad sin contar sus problemas cardíacos que han mencionado.

Así deberían asegurar (detener) a los malos, a los delincuentes que andan matando gente a esos violentos que irrumpen la paz en Campeche que muchas veces son foráneos.

Pero sabe porque no actúan los policías? Porque llegan tarde, no hay prevención del delito en ninguna de sus modalidafe no hay ese trabajo por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Ni con las cámaras hay resultados de nadie, ni Marcela ni Jackson, quizás por dignidad y ética profesional deberían renunciar y dejar su lugar a gente que tenga la capacidad, conocimiento y experiencia para recuperar la seguridad en Campeche.