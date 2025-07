MOTA-ENGIL NO HA PAGADO IMPUESTOS NI HA SOLUCIONADO PROBLEMAS PARA EVITAR INUNDACIONES: BIBY; NO RECIBIRÍA LA OBRA POR FALTA DE TRÁMITE

Al recalcar que no han sido resueltos los problemas que causan inundaciones, la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre reveló que Mota-Engil no ha pagado los impuestos que por ley debe cubrir al Ayuntamiento de Campeche, y advirtió que no recibiría la obra, “porque no tengo ningún trámite y deberían entregarla para que todo sea legal, y no es como dice la Sedena de que está todo legal, pues no tienen ni permiso de construcción”.

Además, anunció que en fechas próximas realizará nuevo recorrido para dialogar con los vecinos, pues hay obras que no estaban contempladas en lo que ellos tenían y no las han realizado. “Hay gente que acude con nosotros a decirnos que se han inundado, pero la queja debe ser con Mota-Engil o con la Sedena”, aclaró.

Rabelo de la Torre expuso que Mota-Engil se comprometió a rehabilitar tres o cuatro puntos, pero cuando realizamos el recorrido se detectó que eran más, unas más complicadas que otras, como dos calles donde se necesitaban cunetas más grandes, ante lo cual “se les pidió fueran rehabilitadas, nos ofrecieron que darían respuesta pero eso no ocurrió”.

De no ser resueltos esos problemas, serán problemas que se le van a dejar al Municipio, al que quede al frente, pero hoy me toca ver que las cosas se resuelvan, señaló la alcaldesa, y destacó que no se han registrado lluvias constantes y por lo mismo no hay caos.