MORENA QUIERE IMPONER A ALCUDIA COMO MAGISTRADO PARA LUEGO HACERLO PRESIDENTE DEL TSJ: DELMA RAVELO

La diputada local Delma Ravelo Cuevas denunció públicamente que Morena pretende “capturar al Poder Judicial” en Campeche, al convocar de manera anticipada a la Comisión Permanente, apenas dos días antes del inicio del periodo legislativo, con la finalidad de imponer como magistrado a Juan Pedro Alcudia, actual consejero jurídico de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien sería perfilado para presidir el Tribunal Superior de Justicia.

Ravelo Cuevas señaló que se busca premiar a un funcionario con señalamientos de violencia, lo cual calificó como inaceptable, al advertir que alguien con ese tipo de antecedentes no debe encabezar la más alta magistratura del Estado. La legisladora consideró que esta acción constituye una burla y un retroceso para la justicia en Campeche, además de que representa un acto de autoritarismo y concentración de poder por parte del Ejecutivo.

La diputada aseguró que en el estado existen mujeres y hombres con trayectoria judicial y vocación de servicio que podrían ocupar el cargo, pero en lugar de ello, se prefiere convertir al Poder Judicial en una oficina subordinada al gobierno estatal. “En Campeche, la división de poderes ha muerto”, advirtió Ravelo, al subrayar que ahora pretenden imponer a Alcudia como magistrado para luego colocarlo en la presidencia del tribunal.