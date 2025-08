¡MORENA LIBERA A ISRAEL VALLARTA Y DEFIENDE A ADÁN AUGUSTO!

Locutor Dr. René Narváez Lozada

“La voz de México”

*¡SU INGRESO A LA CÁRCEL DE ISRAEL VALLARTA FUE UN MONTAJE Y SU SALIDA, IGUAL!

*¡AQUÍ HAY GATO ENCERRADO Y ESTO HACE QUE APESTE!

*LA EX SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, LICENCIADA OLGA CORDERO, QUIEN ES UNA JURISTA Y UNA SEÑORONA, EXPLICÓ: “NO SE LE DIO LA LIBERTAD A ISRAEL VALLARTA EN LA ÉPOCA DEL LIC. OBRADOR PORQUE TENÍA OTRAS DOS CAUSAS PENALES POR EL MISMO DELITO DE SECUESTRO”. LA PREGUNTA ES: ¿Y ENTONCES?

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la LIBERTAD DE ISRAEL VALLARTA y el escándalo del político Senador ADÁN AUGUSTO, primo hermano del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Les diré… Y LES PREGUNTO A LOS DE MORENA Y A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS PALEROS Y DE OPOSICIÓN QUE NO HACEN NADA: ¿QUÉ HAY DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, APA?

En el gremio periodístico se dice que la LIBERTAD DE ISRAEL VALLARTA, QUIEN ESTABA ACUSADO DEL DELITO DE SECUESTRO, “es una estrategia del gobierno que parece buscar callar las voces que piden que se lleve a juicio al Senador Adán Augusto”, por aquello de estar presuntamente estrechamente ligado al grupo criminal “La Barredora”, que opera en Tabasco. Todo esto surgió con el escándalo donde la Casa Blanca de los Estados Unidos y su portavoz involucran a diferentes políticos mexicanos, entre ellos al Senador Adán Augusto. Esto tiene muy preocupado al GRUPO POLÍTICO DE MORENA y, en otro tanto, al actual gobierno federal, me dicen mis compañeros periodistas.

¿A qué grado será la gravedad e implicación política y social de este asunto, que “el político Ricardo Monreal ya dijo que se retira de la política” y otros políticos de MORENA, que están en una lista negra de la justicia norteamericana, de la noche a la mañana dijeron que ya no aspirarían a un cargo de elección popular? Esto nos hace entender que fue un “MISIL US-1” el que le pegó a la cúpula política mexicana, lo que significa que existen pruebas que los relacionan con las mafias mexicanas, además de que presuntamente existen malos manejos de parte de ellos.

Establecida la relación entre ambos eventos noticiosos, presuntamente ligados entre sí, les comento, de acuerdo con las publicaciones que recientemente han aparecido en los periódicos y redes sociales —noticias que hoy son del dominio público y que por ello podemos libremente utilizar para ilustrar esta nota—, lo siguiente, no sin antes aclarar que no dudo de la excelente DEFENSA DE SU ABOGADO, por cierto, DEFENSOR PÚBLICO DR. ARTURO ROBLES FERIA.

En relación con las recientes declaraciones que expresó ISRAEL VALLARTA, le diré: En el pedir está el dar… Su mensaje acusa prepotencia y, ¿por qué no decirlo?, coraje y hasta maldad con doble discurso. Lo que demuestra que es falso que no tenga nada en contra de Carlos Loret… ¡Ay, nanita! Les pregunto: ¿No lo creen ustedes?

“Me debes una, Loret”: Israel Vallarta lanza mensaje directo contra Carlos Loret de Mola.

Israel Vallarta reta a Carlos Loret de Mola a aclarar el montaje que lo mantuvo preso.

Israel Vallarta, liberado tras casi 20 años en prisión sin sentencia, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje directo y desafiante al periodista Carlos Loret de Mola, a quien acusa de haber formado parte de un montaje mediático en su contra durante su proceso judicial.

Vallarta salió este viernes 1 de agosto de prisión, luego de ser acusado de formar parte de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” y protagonista del caso que involucró a Florence Cassez, mismo que no fue comprobado.

Israel Vallarta busca un cara a cara con Loret de Mola” Metro (sic). Cita tal cual.

Resulta que, en el momento de la detención de ISRAEL VALLARTA, la francesa Florence Cassez y coacusados, por invitación de las autoridades que efectuarían la detención, estuvieron —me dicen— presentes varios periodistas, tanto de prensa, radio y televisión comercial como TV AZTECA y TELEVISA. Esto es una práctica común para dar certeza de las acciones y para que surjan las noticias de manera natural y no mediante boletines de prensa. Ahora bien, a los periodistas convocados o invitados suelen ser los que tienen experiencia como reporteros, muchos de ellos cubren la fuente policiaca, y se invita a la PRENSA a presenciar el aseguramiento de algunas personas, presuntos delincuentes, drogas, datos, pruebas o evidencias de un delito, con el propósito de demostrar que están funcionando las políticas del gobierno de abatimiento criminal.

Yo admiro mucho el periodismo de Pablo Reinah, siempre se me ha hecho muy confiable y sobrio, quien es, por cierto, exreportero de TELEVISA y uno de los que cubrió la detención de la banda del Zodiaco y sus supuestos líderes. Por cierto, recuerdo haber escuchado que fue el mando de la policía, Cárdenas Palomino, quien invitó, entre otros, a dos periodistas: especialmente Miguel Aquino, de TV Azteca, y precisamente a Pablo, de Televisa, entre otras televisoras más pequeñas, quienes —según se mostró— realizaron entrevistas en vivo con las víctimas. Posteriormente, ya asegurados Israel y Florence como presuntos responsables y secuestradores, las entrevistas también las realizó el reportero Carlos Loret, quien después pasó a ser titular de un programa de noticias. Por cierto, con seguridad y por experiencia les digo: a los reporteros de televisión nunca se les deja editar sus propios textos o programas, siempre tiene que estar la autorización del Director General de Noticieros, por lo que se me hace injusto que los hayan satanizado, especialmente a los de Televisa.

Por cierto, si no mal recuerdo, las víctimas con identidad resguardada fueron tres o cuatro personas, aparentemente privadas de libertad. Posteriormente se supo que era un niño de 12 años —de quien se resguarda el nombre—, hijo de la señora, cuyos nombres aparentemente son Cristina R., y el otro secuestrado es el señor Ezequiel E., aunque muchos decían que había un cuarto secuestrado del cual no recuerdo ni sus iniciales ni nombre. Para mayor referencia, les comento que en la SENTENCIA DEFINITIVA CAUSA PENAL 81/2024 (ANTES 100/2010), que derivó del amparo, se señala la acusación, el delito del que se les acusó y la relación de las víctimas:

I. Delitos materia de la acusación:

La agente del Ministerio Público de la Federación formuló acusación en contra de ****** ******** ******** por los delitos:

2) Privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de *******, previsto y sancionado en los artículos 163 y 164, fracciones I, III y IV, del Nuevo Código Penal para el entonces Distrito Federal, vigente en la época de los hechos (31 de agosto de 2005), en relación con el diverso 22, fracción II, del código sustantivo de la materia.

6) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

7) Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83-Ter, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

8) Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83-Quat, fracción II, de la misma ley.

La verdad y la justicia se hacen sentir. En este caso, la duda crece. ¿Por qué y para qué?… Nefasto. El sujeto no salió en libertad por ser inocente, doctor. Salió por violaciones al proceso.

Lic. Gisela.

Israel Vallarta exige “una explicación, Loret”: tras salir de prisión y envalentonado, reta a Carlos Loret de Mola a hablar en público. Y todo por las publicaciones y comentarios de las benditas REDES SOCIALES y YOUTUBERS, “de los comentólogos”, que en las redes sociales dicen —por lo escandaloso del asunto— y publican, teniendo razón o no, como esto que comento hoy. Por lo que, finalmente, les diré:

La libertad de Israel Vallarta fue como su detención: “PURA ESCENOGRAFÍA”. Solo sirvió para distraer la atención de la población mexicana y quitarle los reflectores al Senador Adán Augusto y a los políticos de Morena señalados de tener nexos con el crimen organizado y el narcotráfico, como posiblemente sea el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien, por cierto, es de MORENA. Y digo esto porque:

LAS VÍCTIMAS SIGUEN SIN SER ESCUCHADAS Y SIENDO INVISIBLES. Juzgue usted si no: 4 víctimas con nombre e identidad reservada se quedaron sin justicia, esto en el caso de él y Florence, la ciudadana francesa. Pero se dice que hay dos causas penales en proceso donde no hubo montaje, no hubo violación al proceso y “donde hay víctimas que lo reconocen”; es decir, dos sentencias por dictarse más por el DELITO DE SECUESTRO, según lo declarado por Olga Cordero, exministra de la Suprema Corte y exsecretaria de Gobernación, quien es una persona muy seria, muy profesional y además aliada, por no decir incondicional, de MORENA… Israel Vallarta, para que usted lo sepa, NO SALIÓ LIBRE POR SER INOCENTE. ¿ESO NO! Por lo que, sin equivocarme, puedo decir que no es una blanca paloma y, en consecuencia, mientras no se aclare su inocencia, para la sociedad y para mí es una persona de dudoso pasado y de alto peligro, aunque puedo estar equivocado.

Veremos cómo se comporta ISRAEL VALLARTA, quien ya anunció que quiere ser senador. Dijera mi abuelita Panchita, que era muy mal hablada: ¡Ay, chinga! Y qué resulta de esto, ya que es posible que el “Estado mexicano” lo tenga que indemnizar con millones de pesos. “Bendita justicia de MORENA, que a sus seguidores, después de ser presuntos responsables, los hace ver como blancas palomas” ¡Aunque usted no lo crea! ¡Hágame usted el recanijo favor! Vulgarmente, dijeran los italianos: “¡Puerca miseria!”

Me dijo un juez, quien fue mi maestro, en relación con las víctimas: Parece que al final las víctimas siguen sufriendo lo mismo. “Y A PESAR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, ÉSTAS SIGUEN SIENDO LAS FIGURAS MÁS INVISIBLES EN UN PROCESO PENAL.” ¡Y tiene toda la razón!

Como antes dije, no dejo de reconocer el gran trabajo, muy profesional, del DR. ARTURO ROBLES FERIA, su DEFENSOR DE OFICIO o DEFENSOR FEDERAL, por su constancia y profesionalismo en su calidad de auténtico defensor… A él, mi admiración y respeto. Y al señor Israel Vallarta le diré lo que siempre digo a la gente que he defendido: me puede engañar a mí, pero a Dios no. ¡Ya lo ayudé a usted a obtener la LIBERTAD! De usted depende seguir en libertad, y si me engañó y no es inocente, y engañó a la autoridad, siempre les digo: yo creo en la JUSTICIA de Dios, en la justicia divina, y le repito: ¡No crea usted que podrá engañar a la justicia divina! ¡De ella nadie se burla!