MORENA APLICAN LA LEY A SU CONVENIENCIA: PORTELA

LOS QUE HEMOS CRITICADO A LOS GOBIERNOS DE LA 4T DEBEMOS TENER MÁS PRUDENCIA, AFIRMA



San Francisco de Campeche.- Francisco Portela Chaparro, presidente del Colegio de la Barra de Abogados de Campeche, criticó la actuación de los gobiernos de Morena, destacando que la ley no se respeta de manera uniforme, sino que se aplica a conveniencia. “No se les reconoce por respetar la ley, porque la aplican a su conveniencia. Cuando les conviene la aplican y cuando no, la ley no es la ley”, aseguró.



Portela lamentó la detención del periodista Jorge González Valdez, un hecho que considera un claro ejemplo de las deficiencias en los protocolos de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública. “Después de lo que le pasó al licenciado Jorge, nos puede pasar a cualquiera”, advirtió, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la falta de claridad en las acciones de las autoridades.



El presidente de la Barra de Abogados también resaltó la necesidad urgente de establecer protocolos más claros y transparentes dentro de las fuerzas de seguridad. “Los que hemos criticado a los gobiernos de Morena debemos tener más prudencia que cualquier otro ciudadano, pero eso no debe implicar la omisión de nuestras responsabilidades como sociedad civil”, señaló.

