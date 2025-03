MALVADOS HABLAN DE SECUESTRO CUANDO EL NIÑO SE FUE CON LA NOVIA: “LA WALAS” PATRÓN; ¿Y LOS NOMBRES Y LAS PRUEBAS?

“Hasta el día de hoy, y es una bendición, y lo recalco como una bendición, no tenemos ningún secuestro”, aseguró Walther “La Walas” Patrón Bacab, vocero de Layda Sansores, y sin identificar ni mostrar pruebas acusó que “hay malvados que dicen que están secuestrando niños”.

Y siguiendo el guion de minimizar todo pese a las denuncias y manifestaciones, marcado por su jefa, consideró importante decirle a la ciudadanía que “esta campaña de desinformación acerca de que están haciendo secuestros es falsa. No existe ningún reporte… sí han habido llamadas de extorsión, porque pasa precisamente lo que les comentamos, la gente sube a sus redes sociales sus datos personales y hay malvados que dicen que están secuestrando al niño cuando el niño se fue con la novia o pasó algo por el estilo, o de cualquier otra índole”.

No caigamos en eso y utilicemos el 911 y el número de la Comisión de Búsqueda para hacer cualquier reporte, agregó, e hizo un llamado a los medios de comunicación “a no caer en esta práctica, ni difundir información falsa evidentemente, y no generemos esta psicosis”.

La Walas Patrón recordó lo que pasó en una comunidad donde llegaron dos arqueólogos en una camioneta blanca y lo querían linchar porque eran presuntos secuestradores, y estamos cayendo en algo totalmente innecesario.

No es minimizar lo que está pasando, no estamos diciendo que no lo reporten, sino reporten a todas las personas desaparecidas, no importa si tiene una hora, dos horas desaparecido, no pasa nada, porque “nosotros tenemos la función de tratar de ayudarlos a investigar y que las autoridades hagan su chamba, pero sí es muy importante también que si la persona aparece por estos problemas que podrían ser familiares o de cualquier otra índole, que también nos reporten porque nosotros estamos activando a un gran equipo que está tratando de localizar a todas estas personas”.