LAYDA SANSORES PRESUME ENCUESTA QUE LA COLOCA COMO PERSONA PÚBLICA CON MAYOR CREDIBILIDAD

Al reanudar su programa semanal Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presumió una encuesta publicada por el portal oficialista SDP Noticias, en la que se le ubica como una de las diez personas públicas con mayor credibilidad en el país.

En la misma medición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aparece colocado como el personaje con menor credibilidad a nivel nacional, contraste que fue destacado por la mandataria durante su intervención.

Sin embargo, Sansores desestimó otras encuestas de casas demoscópicas reconocidas que la posicionan como una de las cinco peores gobernadoras del país, al cuestionar su metodología y alcance. Durante el programa, la gobernadora defendió su gestión y aseguró que las mediciones favorables reflejan la percepción real de la ciudadanía.