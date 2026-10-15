LAYDA ESPERA QUE A TODO MUNDO LO EMPIECEN A MATAR EN LA CALLE PARA ADMITIR QUE LA VIOLENCIA YA SE SALIÓ DE CONTROL: BELLO

-“EL CRIMEN ORGANIZADO YA REBASÓ AL ESTADO”

Ciudad del Carmen.- La creciente violencia en Ciudad del Carmen y otros municipios de Campeche evidencia una situación de inseguridad que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales, afirmó Javier Bello Ávila, representante de Contraloría Ciudadana, quien sentenció que el crimen organizado ya rebasó al Estado.

Bello Ávila criticó particularmente la postura de la gobernadora Layda Sansores San Román por insistir en que Campeche continúa siendo seguro, pese a los hechos violentos que mantienen preocupada a la ciudadanía.

“Cuando una autoridad no escucha y no ve, puede pasar hasta lo increíble, porque está (la mandataria estatal) en los cuernos de la luna, en su sueño de estar en el cargo, y todo lo demás le vale”, recriminó el representante de Contraloría Ciudadana.

Ante los recientes homicidios y ataques armados registrados en la Isla, cuestionó la falta de resultados de los tres órdenes de Gobierno para contener la delincuencia y garantizar la seguridad de la población.

Consideró que las autoridades deben reconocer la gravedad del problema, fortalecer la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales, y pedir ayuda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que acuda a reforzar las acciones destinadas a hacer frente a esta violencia que ya se salió de control.

Bello Ávila también cuestionó la falta de detenciones relacionadas con los homicidios cometidos por sujetos armados que se desplazan en motocicletas, así como la efectividad de los sistemas de videovigilancia que costaron millonadas, pero no son efectivos y, en ocasiones, no funcionan o no graban.

“Como decía mi abuela: por más que quieran ocultar el contubernio con esos grupos, ya se ve a millas, y el Estado está cerrando con 400 ejecuciones, de las cuales más de 160 han sido en Carmen, pero hoy no pasa nada y las autoridades estatales y municipales permanecen calladas”, expresó.