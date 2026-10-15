INDIGNACIÓN POR GARRAPATAS Y CASO “BIZCOCHO” OBLIGA AL INSTITUTO CAMPECHANO A REACCIONAR

San Francisco de Campeche.- Un comunicado en el que justifica la actuación de un guardia de seguridad y asegura contar con un programa permanente de fumigación fue la respuesta del Instituto Campechano (IC) a los cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias de la Escuela de Trabajo Social y el trato dado a un perrito dentro de sus instalaciones.

La institución reconoció que recibió el reporte sobre la presencia de garrapatas desde la noche del martes, pero fue hasta la tarde del miércoles cuando realizó trabajos de fumigación en el edificio 1, mientras las clases fueron reubicadas temporalmente en las escuelas de Turismo y Gastronomía.

Además, informó que este jueves efectuó una segunda intervención y solicitó apoyo a la Secretaría de Salud, aunque la aparición de garrapatas en espacios escolares puso bajo cuestionamiento la eficacia del programa permanente de fumigación y mantenimiento de áreas verdes que asegura tener.

A esta situación se sumó la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un guardia de seguridad sujetar de las patas traseras al perrito “Bizcocho” y arrastrarlo hasta el portón para sacarlo de las instalaciones de la escuela.

Sin embargo, el Instituto Campechano argumentó que las imágenes no muestran la totalidad de lo ocurrido y sostuvo que el trabajador intentaba impedir que el animal se acercara a las aulas durante las labores de fumigación, supuestamente para protegerlo de los productos químicos.

La explicación institucional no aclara por qué el guardia recurrió a arrastrar al perrito de las patas traseras para retirarlo del lugar, como se observa en el video.

Ante los cuestionamientos, el IC anunció el inicio de una investigación institucional sobre lo ocurrido, aunque no dio a conocer sus resultados ni precisó qué medidas podrían adoptarse respecto a la actuación del trabajador.

También aseguró que “Bizcocho” recibió medicamento contra las garrapatas y un baño, pero no detalló los protocolos que aplica para proteger a los animales que conviven con la comunidad escolar durante las labores sanitarias.

Por ahora, quedan pendientes los resultados de la investigación sobre el trato al perrito y las medidas que adoptará el Instituto Campechano para evitar nuevos problemas sanitarios en sus instalaciones, pese a que asegura contar con acciones permanentes de prevención.