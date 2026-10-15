GOBIERNO DE LAYDA CONVIERTE LA JUSTICIA EN INSTRUMENTO DE REPRESIÓN CONTRA PERIODISTAS Y VOCES CRÍTICAS, ADVIERTEN

San Francisco de Campeche.- Víctor Améndola Avilés, exdirigente estatal del PRD, advirtió sobre intentos de censura y presión política del Gobierno de Layda Sansores contra la prensa libre e independiente en Campeche, al señalar que las demandas judiciales contra periodistas y voces críticas representan actos de represión y un riesgo para la libertad de expresión.

Como ejemplo, mencionó los casos de Jorge González Valdez y de los periodistas Carlos Martínez y Abraham Martínez, quienes, afirmó, han enfrentado acciones legales.

También expuso su propia situación, al relatar que las denuncias penales y electorales en su contra forman parte de intentos por presionarlo e intimidarlo debido a sus críticas al Gobierno Estatal.

Améndola Avilés alertó que el Gobierno podría recurrir a figuras jurídicas para hostigar y sancionar a quienes cuestionan al poder público, y consideró que el uso de estas herramientas podría convertir la presión contra periodistas y críticos en una práctica institucionalizada.

Asimismo, defendió el uso de inteligencia artificial para ilustrar sus publicaciones, incluidos contenidos críticos y memes, al sostener que estos materiales forman parte de su ejercicio de opinión y cuestionamiento político. Sin embargo, acusó que las autoridades, “en el exceso del cinismo, buscan oficializar legalmente la represión y la extorsión contra los periodistas”.