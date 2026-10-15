“A BESOS Y ABRAZOS PIDEN EL VOTO, PERO LUEGO NO NOS HACEN CASO Y AHORA QUIERO A ‘HUACHO’ DÍAZ”; DOÑA JOSEFINA “BATEA” AL TITULAR DE LA JAPAY

-Sentada frente al Palacio de Gobierno, soportó antes una lluvia sin protección alguna; al parecer, exige servicio de agua en su casa.

Mérida.- “Ahora quiero al gobernador. No me voy a mover de aquí hasta que venga la presidenta Sheinbaum el sábado, para que vea qué clase de funcionarios tiene”, exclamó doña Josefina Ramos González, quien, tras más de seis horas de plantón y de soportar la lluvia sin protección alguna para exigir atención a sus demandas, fue abordada por el titular de la Japay, Francisco Torres Rivas, con quien ya no quiso dialogar.

La quejosa se negó nuevamente a dar a conocer sus solicitudes e insistió de manera firme en que sólo lo hará cuando la atienda el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

Ya protegida con un impermeable, la mujer permaneció sentada en protesta frente al Palacio de Gobierno, en el Centro de Mérida. Hasta ahí llegó Torres Rivas para invitarla a acudir a sus oficinas en la colonia Alemán, propuesta que rechazó. “La oficina principal es aquí en el Centro”, expresó de manera insistente.

La mujer le reprochó al funcionario que su secretaria no sabe atender, pues le había dicho que estaba de gira y le pidió sentarse a esperarlo. “Y por eso estoy aquí. Ahora quiero al gobernador y no me voy a mover de aquí hasta que venga la presidenta Sheinbaum el sábado, para que vea qué clase de funcionarios tiene el gobernador”, manifestó.

Y arremetió: “Cuando piden el voto, van de casa en casa, nos besan y abrazan, pero cuando necesitamos de ustedes no nos hacen caso”.

La maestra en ciencias Grace Carrillo escribió: “Josefina Ramos González protesta por falta de agua en su casa. El cambio empieza con las Josefinas del mundo. En Jalisco, en Yucatán, en México, el agua es un derecho”.

Video: Yucatán Now.